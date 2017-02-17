Пакистан закрыл границу с Афганистаном

Пакистано-афганская граница закрыта на неопределённое время в связи с терактом в Сехван-Шарифе.

Как передает islam.az со ссылкой на РТ, об этом сообщил официальный представитель армии Пакистана Асиф Гафур.

«Пакистано-афганская граница закрыта из соображений безопасности с немедленным вступлением решения в силу до дальнейших распоряжений», — приводит Khaama Press слова Гафура.

Он также сообщил, что в штаб пакистанской армии были вызваны дипломаты посольства Афганистана, которым был выдан список из 76 террористов, скрывающихся на территории соседней страны.

16 февраля стало известно, что в пакистанском городе Сехван-Шариф на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара произошёл врыв. По последним данным, погибли 75 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ.