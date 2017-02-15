Вторжение США в Сирию

İslam.az предлагает вниманию читателей статью Омара Бессама (Сирия), опубликованную на сайте haqqin.az

Как стало известно CNN, официальные представители Пентагона заявили о возможном участии американских сухопутных войск в операции против ИГИЛ в Сирии. Чиновник военного ведомства сказал, что войска планируется отправить на север Сирии в течение нескольких недель, однако окончательное решение предстоит сделать президенту Дональду Трампу. Войска предполагают разместить изначально на американской базе в Кувейте, а затем перебросить в зону боевых действий для поддержки наступающих на Ракку курдов. Ранее о такой возможности высказывались министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

В целом это заявление не противоречит предвыборным обещаниям Дональда Трампа, который пообещал расправиться с террористами на Ближнем Востоке в кратчайшие сроки. При активной поддержке Вашингтона курдам удалось провести несколько успешных наступательных операций против ИГИЛ, однако их продвижение оказалось слишком медленным. Один небольшой город Манбидж пришлось штурмовать почти три месяца.

Участие сухопутных войск США в операции против ИГИЛ может полностью изменить баланс сил в регионе и радикально повлиять на разрешение сирийского кризиса. Куда будут направлены американские войска? В каких операциях они будут принимать участие? Как это отразится на будущем Сирии?

За время президентства Барака Обамы американские войска почти полностью покинули Ближний Восток. Основная группировка была выведена из Ирака и Афганистана, а об отправке войск в Сирию его администрация не могла даже заикнуться — слишком обязывали Обаму Нобелевская премия мира и пацифистские предвыборные обещания. Официальный воинский контингент спешно заменялся на наемников из частных военных компаний (70% контингента в Афганистане и 50% в Ираке), которые не смогли в полной мере обеспечивать американские интересы в регионе.

Трамп во время своей предвыборной кампании обещал усилить борьбу с терроризмом и увеличить финансирование Пентагона. Нетрудно предположить, что под этими заявлениями предполагалось радикальное изменение роли США на Ближнем Востоке. В январе появилась информация о создании новой американской базы на 800 человек в Сирии на юге провинции Хасеки в непосредственной близости от группировки ИГИЛ в провинции Дейр аз-Зор. Таким образом, решение о направлении войск в Сирию напрашивалось само собой и не противоречит основному политическому вектору американского президента. Вполне возможно, что вскоре следует ожидать заявлений и об увеличении контингента в Ираке.

В настоящее время в Ираке расквартированы 5155 американских военных при заданном правительством Барака Обамы лимите в 5262. В Сирии в общей сложности располагаются до 700 военнослужащих, которые задействованы в подготовке Сил демократической Сирии, обслуживании оборудования на военных базах, а также проведении специальных операций. Кроме того, в Сирии воюют до 1000 наемников финансируемой из бюджета Пентагона организации «Львы Рожавы». Они принимают непосредственное участие в боевых действиях против ИГИЛ в провинции Ракка. Однако, кажется, Пентагон уже не желает ограничиваться взятием столицы ИГИЛ. На повестке дня более значимая цель — Дейр аз-Зор.

Эта провинция с самого начала восстания являлась оплотом сирийской вооруженной оппозиции. Она напрямую граничит с Ираком, откуда в Сирию в массовом порядке прибывали сторонники Аль-Каиды, ее население преимущественно суннитское. Считается, что до 23% боевиков-исламистов в Сирии происходят из провинции Дейр аз-Зор — по этому показателю она занимает первое место в стране.

В настоящее время провинция контролируется боевиками ИГИЛ полностью, за исключением самого города Дейр аз-Зор. Его продолжают удерживать правительственные войска. В окрестностях в долине Евфрата развито сельское хозяйство. Однако главное ее богатство — нефть. Почти вся экономика боевиков ИГИЛ в Сирии базируется на добыче нефти в Дейр аз-Зоре и ее последующей контрабанде. Сирийская армия находится более чем в 500 км от Дейр аз-Зора, в то время как союзные США Силы демократической Сирии — всего в нескольких десятках километров к северу.

Еще не принятое пока на высшем уровне решение об отправке американских войск в Сирию преследует целый комплекс задач. Президенту Трампу нужно срочно выполнить свое главное предвыборное обещание — разгромить ИГИЛ. Быстрая и успешная реализация этой задачи повысит его авторитет среди американцев и во всем мире, а также вновь закрепит за США имидж единственной сверхдержавы и главного борца с терроризмом. Действовать Вашингтон будет самостоятельно, не привлекая в союзники Россию, как на то надеялись в Москве. В 2015 году в Сирии Путин бросил Америке вызов, потеснив ее на поле борьбы с терроризмом. Трамп будет пытаться доказать, что легко справится с ИГИЛ и без помощи России или сирийского режима, к чему оказался совершенно не способен его оппонент Обама.

Вторая задача — не допустить укрепления на Ближнем Востоке России и Ирана, которые продолжают оставаться стратегическими соперниками США. Легче всего этого достичь при помощи завоевания как можно большей части территории Сирии в союзе с курдами. В случае завершения операции по взятию столицы ИГИЛ города Ракка все силы международной коалиции во главе с США будут брошены на Дейр аз-Зор и Аль-Букамаль.

Захват этих огромных, но пустынных пространств и контроль за сирийско-иранской границей позволят США отрезать Сирию от Ирана и контролировать в общей сложности до 80% сирийской нефти. Вряд ли ее удастся куда-либо экспортировать в большом масштабе, однако сирийский режим лишится последнего шанса на самостоятельное восстановление страны после гражданской войны за счет эксплуатации собственных природных ресурсов. Без нефти провинций Камышлы, Хасеки (заняты в настоящее время курдами), а также Дейр аз-Зора Дамаск беспомощно повиснет на плечах своих союзников России и Ирана даже в случае разгрома оппозиции и победы в гражданской войне.

Третья задача — обеспечение американского военно-политического присутствия в регионе на будущее. В мирном разрешении конфликта на условиях диалога между враждующими сторонами Вашингтон совершенно не заинтересован. Вооружая и финансируя сирийских курдов, США совершенно не лоббируют их интересы на международной арене.

На днях в Камышлы возвратился лидер верховного совета Демократической Сирии Ильхам Ахмад после почти месячной поездки в США. Итоги оказались неутешительными — Вашингтон высказал свою заинтересованность в курдах только в качестве союзной военной силы и не будет поддерживать их участие в качестве организованного представительства ни на межсирийских переговорах в Женеве, ни на каких-либо других площадках, например, в Астане.

Для Трампа важно не допустить восстановления власти Дамаска над всей территорией Сирии, а значит и возрастания роли Москвы и Тегерана на Ближнем Востоке. Курды для этого являются самым надежным и послушным инструментом. Сами они контролировать такие огромные территории не смогут — даже сейчас на севере Сирии они составляют менее 40% населения. В случае продвижения на юг - завоевания Ракки и Дейр аз-Зора - они окажутся в окружении весьма недружественного арабского суннитского населения.

Чтобы контролировать регион, им придется полностью опереться на США — союзников в регионе у них нет совсем. Таким образом, в результате успешного проведения такой операции Вашингтон получит постоянно тлеющий конфликт во враждебном США мусульманском мире, ослабление своих региональных оппонентов — Сирии, Ирана, России и Турции, и маленький, но гордый, жаждущий независимости народ, не способный и шагу ступить без оглядки на старшего брата.