Кто этот террорист, убитый после угроз в адрес Азербайджана?

На днях в социальных сетях интернета было размещено видео, на котором террорист угрожает Азербайджану. Спустя немного времени СМИ сообщили о ликвидации этого террориста, были опубликованы фотографии, на которых он изображен мертвым.

Как передает islam.az со ссылкой на lent.az, речь идет о ранее судимом Рамиле Исламове (1978 г.р.). 18 лет назад он входил в состав банды, которая расправилась в азербайджанском городе Кюрдамире с бизнесменом, известным как "Золотой Натик", и спустя несколько месяцев был задержан.

Находясь в заключении, Р.Исламов попал под влияние одной радикальной религиозной секты, а после освобождения уехал за границу и сблизился с террористическими группировками.