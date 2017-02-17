Сирия обратилась в ООН с заявлением о турецкой агрессии в отношении страны

Власти Сирии призывают Совет Безопасности ООН оказать давление на Анкару, чтобы положить конец ее "повторяющимся нарушениям и атакам" в отношении арабской республики.

Об этом, как сообщает агентство САНА, говорится в официальном письме МИД САР, направленном на имя генерального секретаря ООН и председателя Совбеза, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство иностранных дел направило два идентичных письма: генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности, в которых информирует об опасных нарушениях и повторяющихся актах агрессии со стороны Турции в отношении суверенитета САР и ее территориальной целостности", — цитирует агентство письмо сирийского МИД.

В нем отмечается, что "правительство Сирийской Арабской Республики настаивает на своем требовании к Совету Безопасности ООН, чтобы тот выполнил возложенные на него обязательства по поддержанию международного мира и безопасности".

В частности, внешнеполитическое ведомство Сирии требует "положить конец вышеописанным нарушениям турецкого режима, который тот совершает в отношении сирийского народа — а также повторяющимся (атакам) Турции на сирийской территории".