Режим прекращения огня был нарушен 26 раз

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы, в течение суток 26 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как передает islam.az со ссылкой на сайт министерства, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гаймаглы Газахского района, Мунджуглу Товузского района и Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.