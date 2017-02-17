Читатель спрашивает: Является ли халяльным мясо животного, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, если, попав в капкан, оно умрет от страха или голода?

Существует несколько способов охоты на диких животных: выстрелом из ружья (стрелой), охотничьей собакой или соколом, капканом. Если попав в капкан, животное умрет от голода или страха, то его мясо запрещено употреблять в пищу. Мясо попавшего в капкан животного будет халяльным лишь в том случае, если оно останется там живым, и охотник убьет его по требованиям шариата. Если раненное животное попадет в капкан и умрет от кровотечения, то его мясо является харамом.

Если при погоне животное умрет от страха или же от усталости, то его мясо запрещено употреблять в пищу.