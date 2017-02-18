На площади Таксим в Стамбуле началось строительство мечети

Первый камень в строительство мечети заложен на площади Таксим в Стамбуле, которая в июне 2013 году стала центром антиправительственных выступлений в Турции из-за спорного строительного проекта.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, об этом передает в пятницу газета Hurriyet.

Выступая на мероприятия в связи с закладкой первого камня, мэр Стамбула Кадир Топбаш напомнил о дискуссиях и длительных судебных процессах, связанных со строительством мечети на площади Таксим.

"Тот факт, что мечеть находится рядом с церковью Святой Марии показывает, насколько толерантен наш город", - сказал Топбаш. По его словам, возведение мечети в районе площади Таксим необходимо из-за отсутствия в этом районе других подобных сооружений.