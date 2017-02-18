В Турции будут судить азербайджанцев из ИГИЛ

В турецкой Бурсе проведена операция, по итогам которой в различных районах города задержаны 105 человек, подозревающихся в причастности к террористической организации «Исламское государство».

Среди них — три азербайджанца, сообщает islam.az со ссылкой на haqqin.az. Также среди задержанных 46 турок, 51 сириец, 4 туркмена и гражданин России.

В результате расследования и допроса задержанных в отделе по борьбе с терроризмом Управления полиции города Бурса удалось установить, что 44 человека имеют отношение к ИГИЛ. Среди них оказались и граждане Азербайджана. Их будут судить по следующим статьям: «Участие в террористической организации», «Финансовая поддержка террористической организации» и «Пропаганда терроризма».