SIPRI: Азербайджан закупил в 20 раз больше оружия, чем Армения

США и РФ остаются крупнейшими экспортерами вооружений.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал очередной доклад о мировой торговле оружием. В нем отмечается, что крупнейшими экспортерами в этой области в период с 2012 по 2016 г. оставались США и Россия.

На долю крупнейших поставщиков - США, России, Китая, Франции и Германии пришлось 74% от общего объема продаж вооружений, на долю вместе взятых США и России - 56%.

Согласно приводимым в документе данным, с 2004 г. объем продаж в мире неуклонно рос и в 2012-2016 гг. увеличился по сравнению с 2007-2011 гг. на 8,4%. При этом последняя пятилетка ознаменовалась самыми высокими показателями за все время с момента окончания холодной войны.

Авторы доклада отмечают рост военных поставок в Азию, Океанию, на Ближний Восток и некоторое их сокращение в Европу, обе Америки и Африку. Объем поставок в Азию и Океанию возрос на 7,7% с 2007-2011 гг. по 2012-2016 гг. и составил 43% мирового экспорта.

В последнюю пятилетку технику из РФ покупали 50 стран. Основная часть экспортного объема пришлась на небольшую группу государств: Индию (38%), Вьетнам (11%), Китай (11%) и Алжир (10%). Кроме этих стран, среди покупателей российского оружия авторы доклада выделяют Азербайджан (4%) и Венесуэлу (5%).

США поставляют основные вооружения по меньшей мере в 100 государств, что намного больше, чем в случае с любыми другими экспортерами.

В 2012-2016 гг. азербайджанские закупки оружия оказались больше армянских в 20 раз.

Среди других заметных в этой области достижений авторы доклада упоминают первое место Алжира по объему военного импорта в североафриканском регионе: на его долю приходится 46%.