В сети появилось видео покушения на Ким Чен Нама

Министерство иностранных дел Малайзии вызвало к себе посла КНДР.

Как передает islam.az, об этом сообщает агентство Kyodo.

Предполагается, что дипломат был вызван в связи с ситуацией вокруг смерти Ким Чен Нама - старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Более подробной информации на данный момент не поступало.

Cегодня в сети появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения на Ким Чен Нама. Правоохранительные органы Малайзии 14 февраля подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По предварительной версии, две женщины с помощью отравленного платка убили брата Ким Чен Ына. Официальные Вашингтон и Сеул уверены, за преступлением стоит высшее руководство Северной Кореи.