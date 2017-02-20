США не сдержали слова - премьер-министр Турции

Турецкая армия в ходе вероятной антитеррористической операции в сирийском городе Ракка применит ту же тактику, как в городе Эль-Баб, заявил премьер-министр Бинали Йылдырым, передает islam.az со ссылкой на haqqin.az.

"На севере Сирии находятся части ВС Турции, оказывающие поддержку наступающим отрядам Свободной сирийской освободительной армии. Такая же тактика может быть применена против террористической группировки "Исламское государство" и в Ракке", — цитирует агентство Йылдырыма.

Он отметил, что ситуация в Эль-Бабе находится под контролем, однако зачистка кварталов от террористов продолжается. "Под городом расположена сеть тоннелей. Действуют смертники. Однако пути поддержки террористов полностью пресечены. И это самое главное", — отметил премьер.

По его словам, Турция готова продолжить операцию "Щит Евфрата" в Сирии и после полной зачистки Эль-Баба от террористов ИГИЛ.

"Основным условием для этого является отказ США от сотрудничества с одними террористическими структурами против других. Думается, в Вашингтоне проанализируют данную позицию Анкары", — сказал Йылдырым.

В ответ на вопрос, будет ли Турция действовать в одиночку в случае, если США продолжат поддержку курдской террористической организации YPG в борьбе с ИГИЛ, Йылдырым отметил, что Турция поставила перед собой задачу освобождения города Манбидж.

"США в свое время обещали Турции, что террористы YPG будут выведены из этого города, но не сдержали слова", — сказал турецкий премьер.