ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Турции будут судить азербайджанцев из ИГИЛ В Турции будут судить азербайджанцев из ИГИЛ
Является ли халяльным мясо животного, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, если, попав в капкан, оно умрет от страха или голода? Является ли халяльным мясо животного, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, если, попав в капкан, оно умрет от страха или голода?
Имам Кязим (а): Имам Кязим (а): "Самое полезное для человеческого организма..."
Сирия обратилась в ООН с заявлением о турецкой агрессии в отношении страны Сирия обратилась в ООН с заявлением о турецкой агрессии в отношении страны
Кто этот террорист, убитый после угроз в адрес Азербайджана? Кто этот террорист, убитый после угроз в адрес Азербайджана?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Фев.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Новости » Новости по миру

Ангела Меркель: Ислам – мирная религия, и только мусульмане могут остановить террор

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ислам мирной религией в субботу вечером в ходе своего выступления, направленного против растущих антимусульманских настроений в Европе и США, которые в последние месяцы стали причиной роста числа преступлений на почве ненависти и политического недовольства.

Как передает islam.az со ссылкой на SalamNews, Меркель, которая стремится стать примером, приветствуя сотни тысяч сирийских беженцев в Германии, призывала лидеров других мировых держав делать то же самое. Канцлер ведет серьезную борьбу за переизбрание в сентябре, вызванную отчасти ее поддержкой мусульман. Закаленный  немецкий лидер отказалась отступать от своих усилий по убеждению западного мира в том, что религия 1,6 миллиарда человек не принадлежит "джихадистам".

Меркель заявила, что в первую очередь мусульманские государства могут объединиться в борьбе с терроризмом. "Эти страны самыми первыми должны внести свой вклад. Потому что только таким образом мы сможем убедить людей в том, что не ислам является источником терроризма, а ложно интерпретируемый ислам, - сказала она субботу на конференции по безопасности в Мюнхене, в которой приняли участие различные мировые лидеры. - Я ожидаю, что религиозные исламские лидеры найдут способы для того, чтобы разграничить мирный ислам от терроризма, совершаемого во имя ислама. Мы как немусульмане не можем этого сделать, это должно быть сделано силами исламского духовенства и властей».


Опубликовано:20 Февраль, 2017  16:06, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
20 Февраль, 2017
Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры о поставках вооружений
20 Февраль, 2017
Премьер Ливии выжил при обстреле кортежа
20 Февраль, 2017
При подрыве автомобиля в Сирии погибли четверо российских военнослужащих
20 Февраль, 2017
Россия и Турция ведут переговоры о продаже С-400
20 Февраль, 2017
Иран ответил Израилю и Саудовской Аравии

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
20 Февраль, 2017
Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры о поставках вооружений
20 Февраль, 2017
Премьер Ливии выжил при обстреле кортежа
20 Февраль, 2017

Имам Кязим (а): "Самое полезное для человеческого организма..."
20 Февраль, 2017

При подрыве автомобиля в Сирии погибли четверо российских военнослужащих
20 Февраль, 2017
Россия и Турция ведут переговоры о продаже С-400
20 Февраль, 2017

Ангела Меркель: Ислам – мирная религия, и только мусульмане могут остановить террор
20 Февраль, 2017
Иран ответил Израилю и Саудовской Аравии
20 Февраль, 2017

США не сдержали слова - премьер-министр Турции
20 Февраль, 2017

В сети появилось видео покушения на Ким Чен Нама Видео
20 Февраль, 2017

SIPRI: Азербайджан закупил в 20 раз больше оружия, чем Армения
20 Февраль, 2017
В Ираке уничтожены 79 боевиков ИГ
20 Февраль, 2017

Как должна поступать женщина, если муж не позволяет ей навещать близких родственников? Ислам в вопросах
20 Февраль, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 30 раз
20 Февраль, 2017
Стали известны детали нового «мусульманского запрета» Трампа
18 Февраль, 2017

В Турции будут судить азербайджанцев из ИГИЛ
18 Февраль, 2017

"Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что..." Аят дня
18 Февраль, 2017

Итоги «арабской весны»: распались государства, поднял голову ИГИЛ
18 Февраль, 2017

На площади Таксим в Стамбуле началось строительство мечети
18 Февраль, 2017

Иранский банк предоставил 83 млн евро на строительство ЛЭП Иран-Армения
18 Февраль, 2017

Жена президента Зимбабве: Мугабе победит, даже если мы выставим на выборах его труп
18 Февраль, 2017

Является ли халяльным мясо животного, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, если, попав в капкан, оно умрет от страха или голода? Ислам в вопросах
18 Февраль, 2017
Кортеж Трампа забросали камнями
18 Февраль, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 26 раз
17 Февраль, 2017

Сирия обратилась в ООН с заявлением о турецкой агрессии в отношении страны
17 Февраль, 2017

Кто этот террорист, убитый после угроз в адрес Азербайджана?
17 Февраль, 2017

Вторжение США в Сирию Точка зрения
17 Февраль, 2017

Тяжелый выбор: ответить "я не знаю" Мудрые слова
17 Февраль, 2017
Пакистан закрыл границу с Афганистаном
17 Февраль, 2017
В ряде городов США иммигранты не вышли на работу в знак протеста против политики Трампа
17 Февраль, 2017
В Пакистане после теракта в Сехван-Шарифе ликвидировали 36 боевиков
17 Февраль, 2017

ОИС распространила заявление в связи с 25-летней годовщиной Ходжалинского геноцида
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com