Ангела Меркель: Ислам – мирная религия, и только мусульмане могут остановить террор

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ислам мирной религией в субботу вечером в ходе своего выступления, направленного против растущих антимусульманских настроений в Европе и США, которые в последние месяцы стали причиной роста числа преступлений на почве ненависти и политического недовольства.

Как передает islam.az со ссылкой на SalamNews, Меркель, которая стремится стать примером, приветствуя сотни тысяч сирийских беженцев в Германии, призывала лидеров других мировых держав делать то же самое. Канцлер ведет серьезную борьбу за переизбрание в сентябре, вызванную отчасти ее поддержкой мусульман. Закаленный немецкий лидер отказалась отступать от своих усилий по убеждению западного мира в том, что религия 1,6 миллиарда человек не принадлежит "джихадистам".

Меркель заявила, что в первую очередь мусульманские государства могут объединиться в борьбе с терроризмом. "Эти страны самыми первыми должны внести свой вклад. Потому что только таким образом мы сможем убедить людей в том, что не ислам является источником терроризма, а ложно интерпретируемый ислам, - сказала она субботу на конференции по безопасности в Мюнхене, в которой приняли участие различные мировые лидеры. - Я ожидаю, что религиозные исламские лидеры найдут способы для того, чтобы разграничить мирный ислам от терроризма, совершаемого во имя ислама. Мы как немусульмане не можем этого сделать, это должно быть сделано силами исламского духовенства и властей».