При подрыве автомобиля в Сирии погибли четверо российских военнослужащих

В результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии погибли четверо российских военнослужащих.

Как передает islam.az со ссылкой на РТ, об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России.

Сообщается, что автомобильная колонна сирийских войск, в которой был автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.

После того, как колонна проехала около 4 км, под автомобилем, в котором находились российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый заряд.

В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения. Отмечается, что за их жизнь борются российские военные медики.