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Имам Кязим (а): "Нет такого лекарства, которое не приводило бы к новой болезни. Самое полезное для человеческого организма - воздерживаться от всякого (всякой пищи), в чем он не нуждается".
("Аль-Кафи", т.8, стр.273, хадис 409).
Имам Кязим (а): "Самое полезное для человеческого организма..."
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