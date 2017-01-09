Имам Кязим (а): "Нет такого лекарства, которое не приводило бы к новой болезни. Самое полезное для человеческого организма - воздерживаться от всякого (всякой пищи), в чем он не нуждается".

("Аль-Кафи", т.8, стр.273, хадис 409).