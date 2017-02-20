Премьер Ливии выжил при обстреле кортежа

Премьер-министр в правительстве нацсогласия Ливии Файез ас-Сарадж выжил при обстреле его кортежа в Триполи, никто из сопровождающих не пострадал, сообщил агентству Франс Пресс представитель правительства Ашраф ас-Сулси.

Как ранее передал телеканал Al Jazeera, неизвестные обстреляли кортеж ас-Сараджа в Триполи, и двое охранников премьера получили ранения. Другой телеканал Sky News Arabia сообщил, что охранники погибли.

"Все машины в кортеже были бронированными, пострадавших нет", — заявил ас-Сулси.

Он подтвердил, что в кортеже с ас-Сараджем ехал глава Верховного госсовета (консультативного органа) Абд ар-Рахман ас-Севехли. Кто мог стоять за нападением на первых лиц в Триполи, не сообщается, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.