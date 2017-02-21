Режим прекращения огня был нарушен 31 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 31 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Восван и на безымянных высотах Ноемберянского, селе Беркабер Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Гушчу Айрым, Кемерли и Гызылгаджилы Газахского района. С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского, Джабраильского и Физулинского районов.