Читатель спрашивает: У кого должно храниться письменное свидетельство о браке, у мужчины или женщины, после заключения брака?

Письменное свидетельство о браке (кябине) является документом, подтверждающим верность заключения между брачующимися религиозного брака. Обязательным по шариату является верное произношение устного брачного договора. Если договор будет зачитан правильно, с соблюдением всех требуемых условий, то стороны считаются мужем и женой. Но, кроме того, согласно обычаям, выписывается и брачный договор. Это больше юридический документ, имеющий формальный характер. Брак свидетельсвуется в письменной форме, во-первых, для того, чтобы окружающие не ставили под сомнение факт заключения брака. Во-вторых, если состоится развод, то данный документ необходим для получения мехриййе женщиной. И у кого будет храниться письменное свидетельство, не имеет принципиальной разницы. Но, учитывая вышеизложенное, обычно этот дркумент храниться у женщины или ее ближайщих родственников.