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В Стокгольме проходят массовые беспорядки мигрантов

Массовые беспорядки мигрантов проходят в пригороде Стокгольма - районе Ринкебю.

Как передает islam.az, об этом сообщает телеканал SVT.

Протестующие забрасывают полицию камнями, несмотря на несколько предупредительных выстрелов. Волнения начались после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались задержать одного из иммигрантов, находящегося в розыске. В ходе беспорядков протестующие подожгли около десяти автомобилей.

Напомним, в Европе продолжается миграционный кризис. Осенью 2016 года в Париже также прошли беспорядки мигрантов, в Мадриде приезжие устроили бунт.


Опубликовано:21 Февраль, 2017  14:16, ]]>Печать]]>
 
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