В Афганистане ликвидированы 36 боевиков ИГ

По итогам недавних боевых операций, проведённых афганскими и коалиционными силами в афганской провинции Нангархар, были ликвидированы 36 боевиков ИГ.

Как передает islam.az со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщили представители правоохранительных органов.

В проведении зачисток, в результате которых понесла потери ИГ, были задействованы как наземные подразделения, так и авиационные силы.

Согласно отчётам, в ходе совместной операции афганских и иностранных войск в уезде Кот были убиты не менее 15 боевиков ИГ. Жизни ещё 12 приверженцев той же группировки унёс авиаудар американских ВВС в уезде Ачин. Между тем афганские силы продолжили операцию в уезде Хаска Мина, где были убиты 7 боевиков ИГ и ранены ещё двое.

По официальным данным, в ходе проведения вышеупомянутых операций потерь среди мирного населения удалось избежать, стражи порядка также не пострадали, передаёт информационное агентство «Пажвок».