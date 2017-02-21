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Муфтий Ливана отказался принять Марин Ле Пен, отказавшуюся надевать платок

Встреча кандидата в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен и верховного муфтия Ливана была отменена после того, как французский политик отказалась надевать платок, сообщает Le Figaro.

В заявлении пресс-службы муфтия Ливана отмечается, что Марин Ле Пен была заранее предупредили о требовании прийти на встречу с покрытой головой.

"Передайте мое самое глубокое уважение муфтию, но я не собираюсь закрывать голову", -сказала журналистам Ле Пен, передает Интерфакс.

Лидер французских ультраправых прибыла в Бейрут в воскресенье вечером.

Накануне она встретилась с президентом Ливана Мишелем Ауном. Это - первая официальная встреча Ле Пен с действующим главой иностранного государства.


Опубликовано:21 Февраль, 2017  16:04, ]]>Печать]]>
 
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