Читатель спрашивает: Возможно ли после смерти человека переселение его души в другое тело, и повторный возврат в эту жизнь?

Процесс переселения души в иное тело называется реанкарнацией. Это верование присуще очень многим немонотеистическим верованиям, например, индуизму. Ислам же отвергает подобную возможность. Согласно религии, Аллах вселяет в каждое тело одну душу, она живет определенное время, ва после смерти человека возвращается обратно к Аллаху. И в Судный день каждая душа будет отвечать за деятельность внутри определенного тела. Если одна душа жила бы в нескольких телах, то за деятельность внутри какого тела с нее будет спрос? Если, как это утверждается в индуизме, душа в зависимости от результатов прожития первой жизни, вновь возвращается в этот мир на более высоком или низком уровне, то какая нужда в таком случае в Судном дне?