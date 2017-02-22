На статую Свободы в Нью-Йорке повесили баннер "Беженцы, добро пожаловать"

Плакат с надписью "Беженцы, добро пожаловать" повесили на статую Свободы в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC New York.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, сейчас полиция выясняет, кто мог повесить баннер длиной чуть более шести метров на вершину пьедестала знаменитой скульптуры. Плакат провисел у подножия статуи более часа.

Ответственность за случившееся взял на себя неизвестный, который управляет аккаунтом Alt Statue of Liberty в соцсетях. По его словам, это не официальная группа, а "обычные граждане, которые почувствовали необходимость сказать что-нибудь об Америке, в которую верят".

"Мы хотим напомнить, что Америка является маяком свободы в мире, страна была построена иммигрантами. Ограждение стран или религий – против наших ценностей", — цитирует NBC New York администратора аккаунта.

Издание отмечает, что размещение каких-либо плакатов на национальных памятниках в США запрещено законом.

Инцидент произошел в день, когда министерство внутренней безопасности анонсировало расширение мер в области иммиграции.