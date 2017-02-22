В Пакистане ликвидировали восемь боевиков

Пакистанские полицейские ликвидировали 8 боевиков в ходе спецоперации в городе Карачи, сообщает телеканал Geo TV.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, полиция провела спецоперацию после того, как получила информацию о том, что разыскиваемый боевик террористической группировки "Техрик-и-Талибан" Гуля Замана находится в районе Мелир города Карачи. По данным полиции, он планировал осуществить теракт в городе.

В результате спецоперации полиция нашла и ликвидировала Замана, а также еще семерых террористов, в том числе боевиков подразделения радикальной группировки "Талибан" "Джамаат-ур-Ахрар", которое стоит за недавней серией терактов в Пакистане. Последний из них произошел накануне в городе Танги провинции Хайбер-Пахтунхва – боевики напали на здание суда, 8 человек погибли, 25 получили ранения.