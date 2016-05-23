Имам Саджад (а): "Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и даруй мне успех в том, о чем одолевает меня забота! Помоги мне совершать дела, отчет о которых Ты потребуешь у меня завтра, и дай мне провести дни своей жизни в делах, для совершения которых Ты сотворил меня!

Сделай меня богатым и дай мне пропитание! Не подвергай меня испытанию завистью, и укрепи меня, и да не обуяет меня гордыня! Сделай меня Своим рабом и не уничтожай моё богослужение тщеславием и гордыней! Моими руками делай добро людям и не омрачай добро напоминанием рабам Божьим о добродеяниях! Дай мне самый добрый нрав и храни от самодовольства!"

("Сахифейи-Саджадиййа", из 20-ой молитвы)