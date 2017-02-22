Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов и крупнокалиберных пулеметов

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя 60 и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 51 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Алибейли, Агбулаг и на безымянных высотах Товузского района. С позиций на безымянных высотах Красносельского района Армении были обсреляны азербайджанские позиции на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Сарыджалы, Новрузлу, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.