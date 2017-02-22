ООН: в сирийских Ракке и Эль-Бабе погибли 300 человек

Около 300 мирных жителей погибли в результате авиаударов, терактов и столкновений в сирийских городах Ракка и Эль-Баб.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, такие данные озвучил в среду заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности.

"В последние недели авиаудары и столкновения в районе Ракки и Эль-Баба привели к множеству жертв среди мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, а также к перемещению людей. На сегодняшний день ООН получила сообщения об около 300 убитых мирных жителях, погибших главным образом из-за авиаударов и использования самодельных взрывных устройств", - сказал он.

По его словам, мирные жители также гибнут от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство". Заместитель генсека предупредил, что по мере распространения боевых действий на городские районы есть серьезная опасность роста жертв среди гражданского населения. Он подчеркнул, что населенные пункты, находящиеся под контролем ИГ, необходимо освобождать крайне осторожно, "чтобы не причинить вреда сотням тысяч людей".