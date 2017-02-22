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Новости » Ислам в вопросах

Говорят, что приобретение детской одежды во время беременности является плохой приметой. Верно ли это?

Читатель спрашивает: Говорят, что приобретение детской одежды во время беременности является плохой приметой. Верно ли это?

Ислам отвергает всякие верования, основанные на приметах. И вообще, в нашей религии нет понятия «плохая примета». Потому что все события происходят вследствии воли Аллаха. И никакая примета не способна изменить волю Аллаха. Подобные измышления – предрассудки. Вместе с тем, Ислам не одобряет действия, основанные на предположении и приводящие к расточительству. Несмотря на то, что современные технологии позволяют заранее определить пол ребенка, эта информация порой бывает ошибочной. Поэтому не рекомендуется приобретать детскую одежду для будущего ребенка, пока не станет известен его пол.


Опубликовано:23 Февраль, 2017  11:33, ]]>Печать]]>
 
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