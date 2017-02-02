В Сирии убит один из лидеров ИГ

Тело одного из старших командиров террористической группировки "Исламское государство" Абу Фарика аль-Америки обнаружено в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, боевик имел американское гражданство.

По информации агентства, террористы ИГ обнаружили тело командира на базаре в населенном пункте Маркада на юге провинции. По словам источников, недавно неизвестные убили в этом районе несколько высокопоставленных членов группировки.

Также отмечается, что террористы могли сами расправиться с сообщниками.