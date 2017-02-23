В Карабахе убит армянский контрактник

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В Нагорном Карабахе убит контрактник армянской армии Гор Фрунзикович Худинян (1991 г.р.), сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
Согласно информации, инцидент произошел на северном направлении линии соприкосновения войск.
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