Мусульманские активисты в США собрали более 90 тыс. долларов на восстановление еврейского кладбища в Миссури, которое были разгромлено вандалами, сообщает islam.az со ссылкой на Би-би-си.

Эта сумма вчетверо превзошла изначальную цель активистов в 20 тыс. долларов. Пожертвования сделали более 3 тыс. человек.

Кампанию запустили двое мусульманских активистов - Линда Сарсур и Тарик Аль-Мессиди. Они призвали мусульман проявить солидарность с евреями, живущими в США.

Сарсур и Аль-Мессиди планируют собирать пожертвования до 20 марта, а затем отправить их на восстановление кладбища. Оставшиеся после этого средства активисты обещают направить на восстановление других еврейских центров, пострадавших от вандализма.

На кладбище в пригороде Сент-Луиса было совершено нападение вечером 20 февраля. Вандалы повредили более 170 надгробий.