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ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков

Иракские военные полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВС Ирака начали наступление на аэропорт Мосула.

Региональные СМИ сообщали о наступлении с нескольких направлений для дальнейшего штурма при поддержке авиации и тяжёлой артиллерии.

Уточняется, что военным удалось уничтожить большую часть оборонительных укреплений террористической организации ИГ.

22 февраля ФАН сообщал, что иракские войска освободили аэропорт в Мосуле от боевиков ИГ.


Опубликовано:23 Февраль, 2017  13:56, ]]>Печать]]>
 
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