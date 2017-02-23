Армяне нарушили режим прекращения огня 70 раз

Армянские вооруженные подразделения, используя снайперские винтовки и гранатометы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 70 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой пресс-службу Минобороны, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского, селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Гайманлы, Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг Товузского района. С позиций на безымянных высотах Красносельского района Армении были обстреляны азербайджанские позиции на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Шыхлар, Джавахирли, Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Гараханбейли, Ашагы Вейселли, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского, Мехтили Джабраильского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.