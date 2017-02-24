Трамп заявил, что хочет расширить ядерный арсенал США

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет расширить ядерный арсенал Соединенных Штатов, чтобы показать лидирующие позиции Вашингтона.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью агентству Reuters.

С его точки зрения, такие намерения продиктованы тем, что США остались позади со своим нынешним ядерным потенциалом. От кого конкретно государство в этом плане отстает, Трамп не уточнил.

«США не собираются никому отдавать превосходство в ядерной сфере и будут наращивать свой потенциал вслед за другими». Таким утверждением разъяснил в четверг пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер слова Трампа о расширении ядерного арсенала.

"Он (Трамп) четко заявил, что Соединенные Штаты не отдадут свое превосходство в этой (ядерной) области никому, - сказал он. - Если у других стран есть ядерный потенциал, у Соединенных Штатов будет превосходство в этом, мы этому привержены".

Однако, по словам пресс-секретаря, "очевидно, что это не то, к чему стремится" Вашингтон. Он пояснил, что во время интервью агентству Reuters Трампу был задан вопрос о росте ядерного арсенала других стран. "Наша цель - убедиться, что мы сохраняем превосходство (в этой сфере) Америки по всему миру. А если другие страны увеличивают (свой ядерный потенциал), мы не будем сидеть сложа руки и допускать это", - заключил Спайсер.