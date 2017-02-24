ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Турции будут судить азербайджанцев из ИГИЛ В Турции будут судить азербайджанцев из ИГИЛ
Имам Кязим (а): Имам Кязим (а): "Самое полезное для человеческого организма..."
ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков
Кто этот террорист, убитый после угроз в адрес Азербайджана? Кто этот террорист, убитый после угроз в адрес Азербайджана?
Является ли халяльным мясо животного, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, если, попав в капкан, оно умрет от страха или голода? Является ли халяльным мясо животного, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, если, попав в капкан, оно умрет от страха или голода?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Фев.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Новости » Новости по миру

Трамп заявил, что хочет расширить ядерный арсенал США

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет расширить ядерный арсенал Соединенных Штатов, чтобы показать лидирующие позиции Вашингтона.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью агентству Reuters.

С его точки зрения, такие намерения продиктованы тем, что США остались позади со своим нынешним ядерным потенциалом. От кого конкретно государство в этом плане отстает, Трамп не уточнил.

«США не собираются никому отдавать превосходство в ядерной сфере и будут наращивать свой потенциал вслед за другими». Таким утверждением разъяснил в четверг пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер слова Трампа о расширении ядерного арсенала.

"Он (Трамп) четко заявил, что Соединенные Штаты не отдадут свое превосходство в этой (ядерной) области никому, - сказал он. - Если у других стран есть ядерный потенциал, у Соединенных Штатов будет превосходство в этом, мы этому привержены".

Однако, по словам пресс-секретаря, "очевидно, что это не то, к чему стремится" Вашингтон. Он пояснил, что во время интервью агентству Reuters Трампу был задан вопрос о росте ядерного арсенала других стран. "Наша цель - убедиться, что мы сохраняем превосходство (в этой сфере) Америки по всему миру. А если другие страны увеличивают (свой ядерный потенциал), мы не будем сидеть сложа руки и допускать это", - заключил Спайсер.


Опубликовано:24 Февраль, 2017  11:19, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
24 Февраль, 2017
Беженца в Австрии судят за убийство 20 человек в Сирии
24 Февраль, 2017
На юго-западе Йемена прогремел взрыв, погибли восемь человек
24 Февраль, 2017
ИГ решила отступить из Эль-Баба
23 Февраль, 2017
ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков
23 Февраль, 2017
Мусульмане в США собрали 90 тыс. долларов на реставрацию еврейского кладбища

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
24 Февраль, 2017
Беженца в Австрии судят за убийство 20 человек в Сирии
24 Февраль, 2017

На юго-западе Йемена прогремел взрыв, погибли восемь человек
24 Февраль, 2017
ИГ решила отступить из Эль-Баба
24 Февраль, 2017

Какие аяты называются «аятами против сглаза»? Ислам в вопросах
24 Февраль, 2017
Трамп заявил, что хочет расширить ядерный арсенал США
24 Февраль, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 70 раз
23 Февраль, 2017

ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков
23 Февраль, 2017
Мусульмане в США собрали 90 тыс. долларов на реставрацию еврейского кладбища
23 Февраль, 2017
В Карабахе убит армянский контрактник
23 Февраль, 2017

В пакистанском Лахоре прогремел взрыв, шесть человек погибли
23 Февраль, 2017

"Друзьям это не нужно, а враги..." Злободневный афоризм
23 Февраль, 2017
В Сирии убит один из лидеров ИГ
23 Февраль, 2017

Говорят, что приобретение детской одежды во время беременности является плохой приметой. Верно ли это? Ислам в вопросах
23 Февраль, 2017

ООН: в сирийских Ракке и Эль-Бабе погибли 300 человек
23 Февраль, 2017
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов и крупнокалиберных пулеметов
22 Февраль, 2017

Воевавший на стороне ИГ азербайджанец лишен свободы сроком на 10 лет
22 Февраль, 2017

Военнослужащий ВС Азербайджана в результате артиллерийского обстрела врага стал шехидом
22 Февраль, 2017

В Стамбуле задержан главный адвокат Фетхуллаха Гюлена
22 Февраль, 2017

Турецкий Генштаб сообщил о ликвидации 14 боевиков ИГ на севере Сирии
22 Февраль, 2017

Украинская девочка, читающая Коран, покорила соцсети Видео
22 Февраль, 2017

Имам Саджад (а): "Дай мне самый добрый нрав и..."
22 Февраль, 2017
Бавария частично ограничила ношение паранджи
22 Февраль, 2017

Британец, совершивший теракт в Ираке, оказался бывшим узником Гуантанамо
22 Февраль, 2017
В Пакистане ликвидировали восемь боевиков
22 Февраль, 2017

На статую Свободы в Нью-Йорке повесили баннер "Беженцы, добро пожаловать"
22 Февраль, 2017

Возможно ли после смерти человека переселение его души в другое тело, и повторный возврат в эту жизнь? Ислам в вопросах
22 Февраль, 2017

Минобороны Азербайджана: Пресечена диверсия армянских ВС, враг понес потери ВИДЕО
22 Февраль, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня
21 Февраль, 2017
Россия и США могут вместе штурмовать Ракку
21 Февраль, 2017
Российские саперы завершили разминирование Алеппо
21 Февраль, 2017

Муфтий Ливана отменил встречу с Марин Ле Пен, отказавшуюся надевать платок
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com