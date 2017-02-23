Читатель спрашивает: Какие аяты называются «аятами против сглаза»?

Последние два аята суры «Калем» в народе именуют «аятами против сглаза». Причиной тому является информация, что чтение этих аятов или же их хранение при себе в письменной форме служит действенным методом против сглаза. Аяты против сглаза пишут также на сувенирах. Отметим, что кроме этого, очень действенным методом против сглаза считаются 4 суры, начинающиеся словом «Гуль», - «Кафирун», «Ихлас», «Фалаг» и «Нас», в особенности последние 2 суры.