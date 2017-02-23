ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Турции будут судить азербайджанцев из ИГИЛ В Турции будут судить азербайджанцев из ИГИЛ
Имам Кязим (а): Имам Кязим (а): "Самое полезное для человеческого организма..."
ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков
Кто этот террорист, убитый после угроз в адрес Азербайджана? Кто этот террорист, убитый после угроз в адрес Азербайджана?
Является ли халяльным мясо животного, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, если, попав в капкан, оно умрет от страха или голода? Является ли халяльным мясо животного, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, если, попав в капкан, оно умрет от страха или голода?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Фев.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Новости » Ислам в вопросах

Какие аяты называются «аятами против сглаза»?

Читатель спрашивает: Какие аяты называются «аятами против сглаза»?

Последние два аята суры «Калем» в народе именуют «аятами против сглаза». Причиной тому является информация, что чтение этих аятов или же их хранение при себе в письменной форме служит действенным методом против сглаза. Аяты против сглаза пишут также на сувенирах. Отметим, что кроме этого, очень действенным методом против сглаза считаются 4 суры, начинающиеся словом «Гуль», - «Кафирун», «Ихлас», «Фалаг» и «Нас», в особенности последние 2 суры.


Опубликовано:24 Февраль, 2017  11:36, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
23 Февраль, 2017
Говорят, что приобретение детской одежды во время беременности является плохой приметой. Верно ли это?
22 Февраль, 2017
Возможно ли после смерти человека переселение его души в другое тело, и повторный возврат в эту жизнь?
21 Февраль, 2017
У кого должно храниться письменное свидетельство о браке, у мужчины или женщины, после заключения брака?
20 Февраль, 2017
Как должна поступать женщина, если муж не позволяет ей навещать близких родственников?
18 Февраль, 2017
Является ли халяльным мясо животного, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, если, попав в капкан, оно умрет от страха или голода?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
24 Февраль, 2017
Беженца в Австрии судят за убийство 20 человек в Сирии
24 Февраль, 2017

На юго-западе Йемена прогремел взрыв, погибли восемь человек
24 Февраль, 2017
ИГ решила отступить из Эль-Баба
24 Февраль, 2017

Какие аяты называются «аятами против сглаза»? Ислам в вопросах
24 Февраль, 2017
Трамп заявил, что хочет расширить ядерный арсенал США
24 Февраль, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 70 раз
23 Февраль, 2017

ВС Ирака полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков
23 Февраль, 2017
Мусульмане в США собрали 90 тыс. долларов на реставрацию еврейского кладбища
23 Февраль, 2017
В Карабахе убит армянский контрактник
23 Февраль, 2017

В пакистанском Лахоре прогремел взрыв, шесть человек погибли
23 Февраль, 2017

"Друзьям это не нужно, а враги..." Злободневный афоризм
23 Февраль, 2017
В Сирии убит один из лидеров ИГ
23 Февраль, 2017

Говорят, что приобретение детской одежды во время беременности является плохой приметой. Верно ли это? Ислам в вопросах
23 Февраль, 2017

ООН: в сирийских Ракке и Эль-Бабе погибли 300 человек
23 Февраль, 2017
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов и крупнокалиберных пулеметов
22 Февраль, 2017

Воевавший на стороне ИГ азербайджанец лишен свободы сроком на 10 лет
22 Февраль, 2017

Военнослужащий ВС Азербайджана в результате артиллерийского обстрела врага стал шехидом
22 Февраль, 2017

В Стамбуле задержан главный адвокат Фетхуллаха Гюлена
22 Февраль, 2017

Турецкий Генштаб сообщил о ликвидации 14 боевиков ИГ на севере Сирии
22 Февраль, 2017

Украинская девочка, читающая Коран, покорила соцсети Видео
22 Февраль, 2017

Имам Саджад (а): "Дай мне самый добрый нрав и..."
22 Февраль, 2017
Бавария частично ограничила ношение паранджи
22 Февраль, 2017

Британец, совершивший теракт в Ираке, оказался бывшим узником Гуантанамо
22 Февраль, 2017
В Пакистане ликвидировали восемь боевиков
22 Февраль, 2017

На статую Свободы в Нью-Йорке повесили баннер "Беженцы, добро пожаловать"
22 Февраль, 2017

Возможно ли после смерти человека переселение его души в другое тело, и повторный возврат в эту жизнь? Ислам в вопросах
22 Февраль, 2017

Минобороны Азербайджана: Пресечена диверсия армянских ВС, враг понес потери ВИДЕО
22 Февраль, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня
21 Февраль, 2017
Россия и США могут вместе штурмовать Ракку
21 Февраль, 2017
Российские саперы завершили разминирование Алеппо
21 Февраль, 2017

Муфтий Ливана отменил встречу с Марин Ле Пен, отказавшуюся надевать платок
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com