ИГ решила отступить из Эль-Баба

Террористическая группировка ИГ объявила о начале своего отступления из города Эль-Баб на севере Сирии. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Как отмечает телеканал, за 104 дня боестолкновений с бандами ИГ в этом районе турецкая армия потеряла убитыми порядка 400 военнослужащих. Иных подробностей пока не приводится.

Ранее о взятии под свой контроль города Эль-Баб заявили сирийские повстанцы. Позже министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что почти вся территория Эль-Баба находится под контролем сирийской оппозиции, действующей при поддержке ВС Турции.