Беженца в Австрии судят за убийство 20 человек в Сирии

Власти Австрии обвинили 27-летнего просителя убежища из Сирии в "убийствах на почве терроризма". Как сообщает islam.az со ссылкой на Би-би-си, по версии следствия, обвиняемый застрелил 20 безоружных или раненых сирийцев после боев в Хомсе.

Суд над ним должен состояться в конце марта.

По данным газеты Der Standard, речь идет о не имеющем гражданстве палестинце, который вырос в лагере беженцев в Хомсе.

Расследование в отношении обвиняемого началось еще в прошлом году, когда власти узнали о его прошлом.

Обвиняемый (его имя не называется) вину не признает. Адвокаты утверждают, что в тот период их подзащитный переживал тяжелую психическую травму.

Хотя обвиняемый не является гражданином Австрии и не совершал преступлений на ее территории, экстрадировать его в Сирию невозможно из-за продолжающихся там боевых действий.