Боевики ИГ напала на иракских военных у границы с Иорданией, 15 человек погибли

По меньшей мере 15 иракских пограничников погибли в результате нападения боевиков террористической группировки ИГ на границе с Иорданией, сообщает агентство Франс Пресс.

"ИГ совершила теракт, смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле и группа вооруженных людей напали на второй полк пограничных войск у города Требил", — заявил агентству офицер пограничных войск.

По словам источника, боевики нападали одновременно с нескольких сторон. Среди погибших было два офицера.

Факт нападения и данные о погибших подтвердили местные власти, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.