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Новости » Точка зрения

Операция СГБ: За шпионаж задержаны двое граждан Азербайджана

Граждане Азербайджана по имени Эльшан Амирли и Эльчин Бабаев подозреваются в государственной измене в виде шпионажа.

Как сообщили в Центре по связям с общественностью Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана, Эльшан Амири и Эльчин Бабаев на территории иностранного государства были привлечены к тайному сотрудничеству со стороны спецслужб. С января 2016 года Служба госбезопасности Азербайджана в рамках комплексной операции взяла под свой контроль и задокументировала незаконную деятельность Эльшана Амири и Эльчина Бабаева по сбору информации о сотрудниках правоохранительных органов Азербайджана, воинских частях Минобороны Азербайджана, их боевом потенциале, а также государственных объектах стратегического назначения, которую они вели по поручению иностранной спецслужбы.

В ходе совместных мероприятий, проведенных 20 февраля 2017 года Службой государственной безопасности, Государственным таможенным комитетом и Госпогранслужбой, Эльшан Амири и Эльчин Бабаев были задержаны с доказательствами их шпионской деятельности и предотвращено их преступление.

В отношении Э.Амири и Э.Бабаева возбуждено уголовное дело по статье 274 (госизмена) УК Азербайджана. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия.


Опубликовано:24 Февраль, 2017  15:49, ]]>Печать]]>
 
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