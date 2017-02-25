Минобороны Азербайджана: Враг попытался проникнуть на наши позиции, мы понесли потери

В ночь с 24 на 25 февраля с целью широкомасштабной провокации по всей линии фронта ВС Армении попытались проникнуть на наши позиции.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в результате постоянной слежки нашими ВС противоположной стороны и организации боевой обороны действия врага были заранее выявлены, также было решительно предотвращено проникновение врага в глубь нашей обороны.

Враг попытался захватить выгодные позиции в направлениях Ходжавенд-Физули, в результате чего между ним и нашими ВС произошло тяжелое боевое столкновение. Наши подразделения, находящиеся в засаде в этом направлении, смело предотвратили атаку врага и заставили его отступить. В результате боевого столкновения наши ВС понесли потери.

В данный момент враг, который не смог продвинуться вперед, продолжает обстреливать наши позиции из тяжелой артиллерии.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана принимаются адекватные ответные меры.