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Минобороны Азербайджана: Враг попытался проникнуть на наши позиции, мы понесли потери

В ночь с 24 на 25 февраля с целью широкомасштабной провокации по всей линии фронта ВС Армении попытались проникнуть на наши позиции.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в результате постоянной слежки нашими ВС противоположной стороны и организации боевой обороны действия врага были заранее выявлены, также было решительно предотвращено проникновение врага в глубь нашей обороны.

Враг попытался захватить выгодные позиции в направлениях Ходжавенд-Физули, в результате чего между ним и нашими ВС произошло тяжелое боевое столкновение. Наши подразделения, находящиеся в засаде в этом направлении, смело предотвратили атаку врага и заставили его отступить. В результате боевого столкновения наши ВС понесли потери.

В данный момент враг, который не смог продвинуться вперед, продолжает обстреливать наши позиции из тяжелой артиллерии.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана принимаются адекватные ответные меры.


Опубликовано:25 Февраль, 2017  10:56, ]]>Печать]]>
 
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