Читатель спрашивает: Имеет ли право человек нарушать пост восполнения пропущенного поста?

Человек, пропустивший по той или иной причине посты месяца Рамазан, должен затем восполнить их. Соблюдающий пост восполнения имеет право нарушить его до наступления времени намаза зохр. Этим поступком он не согрешит. Но если для восполнения пропущенных постов у него останется мало времени, например, за ним будут числиться пропущенные посты 5 дней месяца Рамазан, а до наступления следующего Рамазана останется 5 дней, то лучше не нарушать пост, и постараться восполнить посты до начала месяца Рамазан. Нарушать пост после наступления времени намаза зохр, запрещено. Поступивший подобным образом человек, обязан выплатить кяффаре, - накормить 10 бедняков. Если же не способен на это, то за каждый день нарушения поста, должен соблюдать 3 дня поста кяффаре.