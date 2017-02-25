Белый дом не допустил на брифинг ряд ведущих СМИ

Журналисты ряда ведущих американских СМИ в пятницу не были допущены на брифинг Белого дома.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, среди пострадавших были CNN, New York Times, Politico, Los Angeles Times "и другие СМИ".

В распорядке Белого дома на пятницу вместе регулярного брифинга был запланирован брифинг "без камер" официального представителя Шона Спайсера. Трансляция с него не велась.

По данным телеканала, "раньше ничего подобного не случалось, причин произошедшего Белый дом не объяснил".