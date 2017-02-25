Трамп: "ИГИЛ будет стерто с лица земли"

Выступая на Конференции консервативных политических действий, президент США Дональд Трамп вновь пообещал, что Соединённые Штаты вместе с союзниками сотрут с лица земли террористическую группировку ИГИЛ.

По его словам, для того чтобы не дать террористам возможности проникнуть на территорию США, следует обеспечить должную защиту своих внешних границ. В связи с этим, говоря о проблеме проникновения исламских радикалов в Европу, он призвал вспомнить о ситуации в Германии и Франции.

— Мы должны быть умными. Мы не должны допустить, чтобы такое произошло с нами, — подчеркнул Трамп.

«Лайф» напоминает, что обещание стереть с лица земли террористов ИГИЛ уже звучало в его речи в ходе первого выступления в качестве 45-го президента США 20 января. В качестве одного из главных своих обещаний Трамп назвал уничтожение террористической группировки.

"ИГИЛ будет стёрто с лица Земли", – пообещал Трамп.