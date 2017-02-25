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Новости » Точка зрения

Со дня Ходжалинской трагедии прошло 25 лет

Прошло 25 лет со дня геноцида, учиненного армянами в азербайджанском городе Ходжалы.

B ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка, оккупировали город Ходжалы и учинили зверскую расправу над мирным населением – азербайджанцами.

Армянские вооруженные формирования при поддержке бронетехники и личного состава 366-го мотострелкового полка, дислоцированного во времена СССР в Ханкенди, 25 февраля пошли в наступление на Ходжалы. 2500 жителей города, оказавшегося в кольце, попытались спастись, двигаясь в направлении Агдама. Однако находившиеся в засаде армяне расстреливали мирных жителей. В результате геноцида, ставшего трагедией века, было убито 613 мирных граждан, включая 63 детей, 106 женщин и 70 стариков – всего 613 жителей Ходжалы. 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя, были ранены 487 человек, включая 76 детей, 1275 человек взяты в плен. О судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей все еще ничего не известно.

По официальным подсчетам, в результате оккупации незаконными армянскими вооруженными формированиями города Ходжалы, уничтожения и разграбления государственного и частного имущества азербайджанскому государству и его гражданам был нанесен ущерб в размере 140 млн. манатов или 170 млн. долларов США.

Годовщина Ходжалинского геноцида ежегодно отмечается в Азербайджане и многих странах мира. Посольства и диаспорские организации Азербайджана каждый год 26 февраля организуют церемонии поминовения, проводят конференции. На этих мероприятиях демонстрируются фотостенды и документальные фильмы, повествующие о варварстве, совершенном армянами в Ходжалы, а также книги, рассказывающие правду об этой трагедии.

С февраля 2008 года по инициативе главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации исламской конференции Лейлы Алиевой был дан старт кампании «Справедливость Ходжалы». Цель компании – просвещение мировой общественности в связи  с Ходжалинской трагедией, морально-политическая оценка событий со стороны международной общественности. Международное координирование кампании проводится посредством сайта www.justiceforkhojaly.org.


Опубликовано:26 Февраль, 2017  10:40, ]]>Печать]]>
 
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