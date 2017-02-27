Министерство обороны Азербайджана назвало имена погибших военнослужащих

«Для того, чтобы забрать с поля боя тела военнослужащих Абдуллаева Агшина Исмаил оглу, Назарова Шахлара Яшар оглу, Гашимли Турала Абдул оглу, Гадимова Зульфи Рагим оглу и Джафарова Закира Назим оглу, которые погибли во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля, 26 февраля в 12:00 планировалось провести соответствующие мероприятия посредством представителей ОБСЕ и МККК».

Как сообщили в Минобороны, когда начался процесс выноса тел Армения, нарушив заранее достигнутые при участии международных посредников условия, с целью помешать проведению операции умышленно выдвинула новые неприемлемые требования, передает İslam.az.

«В то же время, в других направлениях фронта противник с использованием разнокалиберного оружия и артиллерийских установок подверг обстрелу азербайджанские позиции и предпринял попытку совершить запланированную диверсию в нескольких направлениях», - говорится в информации.