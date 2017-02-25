Читатель спрашивает: Как имам Али (а) не почувствовал, как из его ноги вытаскивают стрелу, но во время намаза увидел нищего и подарил ему перстень?

Имама Али (а) называют «джамеуль-аздад», то есть кладезь противоречий. Его Светлость на поле брани был безжалостен к врагам, но был крайне милосерден к сиротам и малоимущим. И данный вопрос также отражает различные аспекты имама. Такие моменты случались в жизни и других непорочных. Например, когда пророку Ягубу (а) доставили окровавленную рубаху его сына, пророка Йусуфа (а), и сообщили что тот мертв, пророк Ягуб (а) не почувствовал, что его сын на самом деле жив и находится в глубокой яме. Но когда брат Йусуфа (а) вез с собой его рубаху из далекого Египта, Ягуб (а) почувствовал это на слишком большом расстоянии. И по всей видимости, в этих делах скрывается глубокий смысл, ведомый лишь одному Аллаху.