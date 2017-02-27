Турецкая армия прошла на 90 километров вглубь Сирии

Турецкая армия продвинулась на 90 километров вглубь Сирии в рамках операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» и намерена продолжать операцию, заявил в понедельник советник президента Турции Ильнур Чевик, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

«Сегодня на 90 километров внутрь Сирии продвинулись турецкие войска, и мы контролируем эту территорию», — сказал Чевик на конференции «Отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества», организованной газетой Sabah и Управлением информации и печати правительства Турции.

По его словам, Анкара продолжит операцию.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии. Ранее президент Турции Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.