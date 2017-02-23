Прозрение под дождем: "Выгляжу, как дурак!"

К одному ученому пришёл человек и спросил:

— Что мне следует делать, чтобы стать мудрым?

Учитель ответил:

— Выйди и постой там.

А на улице шёл дождь. И человек удивился:

— Как это может помочь мне? Но кто знает, всё может быть…

Он вышел из дома и встал там, а дождь лил и лил. Человек полностью промок, вода проникла под одежду. Через десять минут он вернулся и сказал:

— Я постоял там, что теперь?

Мудрец спросил его:

— Что случилось? Когда вы там стояли, было ли дано вам какое-нибудь открытие?

Человек ответил:

— Открытие? Я просто думал, что выгляжу, как дурак!

Ученый довольно воскликнул:

— Это великое открытие! Это начало мудрости! Теперь вы можете начинать. Вы на правильной дороге. Если вы знаете, что вы дурак, то изменение уже началось.

P.S. А не кажется ли вам иногда, что некоторым людям не помешало бы постоять под дождем? Даже тем, кто мнит себя учеными...