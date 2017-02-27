В России задержан сторонник ИГ, готовивший теракт против правоохранителей

Сторонник террористической организации ИГ, готовивший теракт против правоохранителей, задержан в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"В поселке Усть-Кинельском Самарской области в результате оперативно-боевого мероприятия сотрудниками ФСБ задержан 20-летний гражданин России, новообращенный мусульманин. Он был завербован в интернете эмиссарами международной террористической организации ИГ для совершения террористического акта в отношении правоохранительных структур региона", — сообщил собеседник агентства, передает islam.az.