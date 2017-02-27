Иран испытал новейшую крылатую ракету на учениях в Индийском океане

Иранские войска в рамках масштабных учений военно-морских сил страны испытали новейшую крылатую ракету "Наср", сообщает телеканал Press TV.

"Иранские силы испытали новейшую крылатую ракету "Наср" во время основных военно-морских учений на юге страны", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Ирана начали крупномасштабные военные учения "Велаят-95" на севере Индийского океана. Учения стартовали в воскресенье утром по приказу командующего иранскими ВМС, контр-адмирала Хабибулла Саяри, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщил Саяри, военно-морские учения "Велаят-95" предполагают проведение тактических маневров, разведывательной операции, запуск ракет и торпед, а также проведение спасательных операций.

Во время учений в рамках оборонительной операции стратегического значения используется военная техника, включая подлодки и вертолеты иранского производства. Командование ВМС Ирана не обнародовало данных о количестве боевых единиц.