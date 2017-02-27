Cирийские войска ведут бои с террористами ИГ в 5 км от Пальмиры

Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев расширили зону своего контроля на подступах к Пальмире и находятся в 5 км от города.

Об этом сообщил газете Al-Watan командир элитного формирования "Магавир эль-Бадия", участвующего в военной операции.

По его информации, войска освободили горную гряду Джебель-Хайяль и все высоты, которые господствуют над местностью к западу от города. "В результате ожесточенных боев, продолжавшихся несколько суток, противнику нанесены значительные потери, выведены из строя его военная техника, включая зенитные орудия, два танка и внедорожники с пулеметами", - отметил командир, передает islam.az.

Он сообщил, что правительственные силы преследуют сейчас банды ИГ у стратегического перекрестка Мусаллис-Тадмор, который открывает проход к Пальмире. "Войска закрепляются на новых рубежах, что позволит начать операцию по освобождению города от террористов", - подчеркнул офицер.

В воскресенье сирийские бойцы выбили противника с огневых точек на высотах рядом с захваченным газовым месторождением Эль-Махр в окрестностях Пальмиры. Банды ИГ отступают из этой местности.

По сведениям издания, сирийские ВВС при поддержке российских ВКС наносят удары по тыловым базам и линиям снабжения боевиков между Пальмирой и оазисом Эс-Сухна в восточной пустыни. Уничтожены десятки боевиков, их позиции, военная техника и командные пункты на высотах Раджм-эль- Каср и Мшейрфа, а также в районах Эль-Хабра, Туфха, Расм-эс- Себаа, Джибаб Хамед, Эль-Барида и Расм-Хамида.